إيطاليا – رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس كان من بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة “الأفضل” فإن “الدون” غاب عن الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة ميلان الإيطالية، الأمر الذي أغضب الأخير.

وكان أعضاء فيفا يأملون حضور “صاروخ ماديرا” إلى الحفل حتى يكون جامعا لأفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، ولكن هذا لم يحصل.

ومع مرور الوقت لم يظهر رونالدو أو يعتذر، وازدادت المؤشرات على أن ليونيل ميسي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم والتفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك الذي كانت كل الترجيحات تصب في صالحه.

واللافت أن منزل قائد منتخب البرتغال يبعد 150 كيلومترا فقط عن مدينة ميلان، مما زاد علامات الاستفهام بشأن قراره عدم الحضور، وعندما جاءت لحظة الإعلان عن أسماء التشكيلة المثالية لم يذكر اسمه رغم وجوده فيها.

ولم يخفِ رئيس “فيفا” جياني إنفانتينيو استياءه من غياب رونالدو، وشدد أن ميسي يستحق الجائزة التي كان ينتظرها منذ فترة.

وكالات