مصر – أعلنت وزارة المالية المصرية عن نجاح طرح سندات سيادية لأجل 5 و10 سنوات، حيث جذب الطرح طلبا فاق القيمة المستهدفة للإصدار بعدة مرات.

وقالت الوزارة، إنه “تم الأمس طرح سندات لأجل 5 و10 سنوات للاكتتاب بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري، فيما تلقت الوزارة عروضا بنحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%”.

وأكد بيان صدر عن وزارة المالية المصرية، أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية، لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية لأجل 10 سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وأشار البيان إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية، التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية، والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري.

وأوضح البيان أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% في نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% سجلها في يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي المصري في يونيو 2020 إلى 83%، على أن يصل إلى 77.5% في يونيو 2022.

المصدر: RT