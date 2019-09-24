رومانيا – ظهرت المقاتلة الإيرانية سميرة كياني لأول مرة في نزال بالفنون القتالية المختلطة، ضمن دورة Real Xtreme Fighting، يوم الاثنين، في مدينة سيبيو الرومانية.

وواجهت المقاتلة الإيرانية في أول نزال احترافي لها نظيرتها الرومانية، آنا ماريا بال، لكن الأخيرة كانت الأسرع بالسيطرة على منافستها وإحكام ساعديها حول عنق سميرة التي لم تعلن الاستسلام، قبل أن يتدخل حكم المواجهة، لتفقد الوعي وتسقط أرضا.

ولم يستمر النزال سوى 19 ثانية، ليعلن الحكم فوز المقاتلة الرومانية التي أحرزت فوزها الثاني من 5 مواجهات.

المصدر:sports.ru