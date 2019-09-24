اسبانيا – أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الرسمية لفريقه لخوض مواجهة فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أساسيا لأول مرة هذا الموسم، بينما تواجد النجم الشاب أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وفرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، لينغليت، فيربو، آرثر ميلو، بوسكيتس، سيرغي روبيرتو، ليونيل ميسي، غريزمان ولويس سواريز.

فيما جاءت تشكيلة فياريال كالآتي:

أسينخو، ألبيول، باو، جيرارد، كازورلا، إيبورا، شوكويزي، كوينتيلا، أنجويسا، بينيا وأونتيفيروس.

المصدر: وكالات