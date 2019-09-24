نيويورك – أعلن وزير الخرانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن بلاده والصين ستستأنفان محادثاتهما التجارية، خلال وقت لاحق من الأسبوع المقبل في واشنطن العاصمة.

وردت تصريحات منوتشين للصحفيين، فجر الثلاثاء، على هامش حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر الوزير الأمريكي أن الجانب الصيني أبلغ واشنطن نية شركاته شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية، بعد فترة تعليق مؤقتة، الشهر الماضي.

وخلال وقت سابق الشهر الجاري، قالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (حكومية) إنها استبعدت بعض المنتجات الزراعية الأمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية.

وفي مطلع الشهر الجاري، تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات بعشرات المليارات من الدولارات.