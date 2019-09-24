وفاة 8 مواليد إثر حريق في مستشفى جنوب شرقي الجزائر

وفاة 8 مواليد إثر حريق في مستشفى جنوب شرقي الجزائر

الجزائر – لقي 8 مواليد جدد مصرعهم، فجر الثلاثاء، إثر حريق شب في مستشفى حكومي جنوب شرقي الجرائر.

جاء ذلك وفق ما أفاد به التلفزيون الجزائري الحكومي نقلا عن إدارة الحماية المدنية (الدفاع المدني).

وأفاد نفس المصدر بأن حريقا مهولا شب بمستشفى الأمومة والطفولة (حكومي) في محافظة الوادي خلف مصرع 8 مواليد جدد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي طلب بفتح تحقيق مستعجل في الحادثة وأمر وزير الصحة بالتنقل فورا إلى محافظة الوادي.

ووفق الدفاع المدني، فإن الحريق تم اخماده في حدود الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (3:00 ت.غ)، وتم انقاذ 37 امرأة و28 من موظفي المستشفى.

ولفت إلى أن 3 مواليد جدد أصيبوا بحروق و5 آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أسباب الحريق يرجح أن تكون راجعة لشرارة كهربائية، في حين لم تصدر السلطات أي تعليق بعد عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.

الأناضول