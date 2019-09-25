ليبيا – عبّر زعيم مليشيا ” غرفة عمليات ثوار ليبيا ” شعبان هدية المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ” عن سخطه من العمل السياسي والقصور الذي يشوبوه توازياً مع العمل العسكري لقواتهم المقاتلة لجانب حكومة الوفاق وتهميشها بينما ينال المغانم من يحركون هذه القوات للقتال .

وبدا حديث أبوعبيدة بأنه جاء كتعليق ورفض ضمني منه على قرار تعيين السفراء المثير للجدل منذ أن أصدره رئيس الرئاسي فائز السراج الأسبوع الماضي وعيّن فيه بعضاً من المقربين منه بينهم مستشاره الخاص طاهر السني ، وهو القرار الذي رفضه رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري وهو أيضاً من الزاوية التي رفضت عدة مكونات موالية فيها للوفاق ذلك القرار وإعتبرته تهميشاً للمدينة رغم إنخراطها في المعركة وفقدانها عشرات المقاتلين .

وفي مقال بعنوان ( بين تضحيات الابطال ونتائج النضال ) نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، أسقط الزاوي بعض الأساطير القديمة والحِكَم والأمثال على وضعم الحالي الذي لايبدوا أنه يروق له حيث أن نتائج مايسميه نضالاً تذهب لغير المقاتلين ، أما من يقاتل فله الموت فقط ، والحديث هنا عن مقاتليهم الموالين لحكومة الوفاق .

وقال في مستهل مقاله : ” الحقيقة تقول على قدر الجهد يكون الأجر، وبقدر العزم تأتي العزائم ، وكل المتعلقات من أسباب ونتائج يجب أن تتناسب مع بعضها حتى لا تتنافر تنافر الاضاد ” .

وأضاف : ” يذكر في الأساطير أن فأرة رأت جملا فأعجبها فجرت خطامه فتبعها فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فنادى بلسان الحال إما أن تتخذي داراً تليق بمحبوبك أو محبوباً يليق بدارك ” .

وعن العبرة من هذه القصة ، قال الزاوي وهو أحد المحركين الفعليين للمقاتلين في الزاوية والساحل الغربي رغم أنه مطلوب للنائب العام في طرابلس منذ ديسمبر الماضي : ” هكذا نحن يجب أن نتخذ سياسة تليق بتضحياتنا أو نتخذ خذلانً يليق بسياستنا، فعدم التناسب في المقدمات والنتائج يدل على انحراف في المسار، وعلى قلة العقل في المضحي، وانتكاس الفطرة عند المناضل ” .

وإستطرد أبوعبيدة مستشهداً بحكاية أخرى قائلاً : ” لما كانت الدجاجة لا تحنو على الولد اخرج كاسباً، ولما كانت النملة ضعيفة البصر أعينت بقوة الشم، ويقال أن الأطيار تترنم طول النهار فقيل للضفدع ما لك لا تنطقين؟ فقالت مع صوت المزمار يستبشع صوتي ولكن الليل اجمل بي ” .

وأيضاً عن العبرة من هذه القصة والتي سبقتها ، قال أبوعبيدة : ” لقد اختلط الحال عندنا ليله بنهاره وانتصاره بهزيمته، فمسار النضال ابتعد عن نتائجه، فالعمل فيه على النقائض، كمن يبني للخراب، فيهدم مصراً ليبني قصراً، ويموت ليعيش خصمه، وهذا لا شك بأنه سفه في التفكير وخفة في العقل ” .

وفي ذات السياق عبّر أبوعبيدة الذي فقد ” قيس الأبح ” أحد معاونيه برصاص مسلحين غربي الزاوية عن إستيائه من سقوط قتلى منهم كل يوم قائلاً : ” كل يوم القتلى يسقطون لنرى خصوماً في كل يوم يمكنون، وكأن القوم ( أي المقاتلين ) ينتظرون نهايتهم على أيدي من أمنوهم ( أي حكومة الوفاق ) كالعبيد ليس لهم حق إلا في المغرم ( أي الشر ) أما المغنم ( أي الغنيمة ) فهو للاسياد يستأثرون به كيف شاءوا ” .

وعن مقاتليهم الذين يقاتلون الجيش تحت راية حكومة الوفاق ، فقد عبّر أبوعبيدة عن غضبه من حالهم حتى وصفهم بأنهم ” ككلاب الصيد ” التي تصيد لسيدها ولا تبالي أُطعمت مما تعبت في صيده أو حرمت حتى من العظام ، وذلك بحسب وصفه .

ووصفهم أيضاً بأنهم كالأغنام التي يربيها صاحبها لتكون لذة للآٓكلين ومغنماً للبائعين وختم قائلاً : ” فهم كالغنم دراً وطاعة، وكالكلاب تذللاً وتملقاً للخونة والمتسلقين، وهذا ليس سبيل الاحرار، فالاحرار كالخيل إن خُدِمٓتْ خٓدٓمٓتْ، وإن ضُربت شرست، والاحرار كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله، فلتكن صقرا في صيدك، وحرا في رأيك، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ” .

المرصد – متابعات