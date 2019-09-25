ويدين الضيوف بالفوز إلى الكولومبي دوفان زاباتا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 70 بعد عشر دقائق من دخوله مكان السلوفيني غوسيب إيليسيتش، والهولندي مارتن دي رون الذي أضاف الثاني في الدقيقة 90.

الفوز هو الثالث لأتالانتا هذا الموسم، مقابل خسارة وتعادل، مما رفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.

وهي الخسارة الأولى لـ”ذئاب روما” هذا الموسم بعد تعادلين متتاليين ومثلهما انتصارين.

وكان روما الطرف الأفضل في الشوط الأول، وهدد مرمى بيرلويجي غوليني مرات عدة، أخطرها انفراد البوسني إدين دزيكو من الجهة اليسرى أنهاه بتسديدة في الزاوية اليسرى البعيدة، لكن حارس مرمى الضيوف أبعدها إلى ركنية لم تثمر (32).

وتحسن أداء أتالانتا نسبيا في الشوط الثاني ونجح في مفاجأة أصحاب الأرض بهدف عبر هدافه زاباتا بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس الإسباني باو لوبيز (71).

ووجه أتالانتا الضربة القاضية لروما عندما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة عبر دي رون بضربة رأسية من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي بعد رأسية من الكرواتي ماريو باساليتش.