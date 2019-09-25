ليبيا – أعلنت القيادة المركزي الامريكية الافريقية (أفريكوم) اليوم الاربعاء شن طائراتها غارة جديد على مدينة مرزق يوم أمس الثلاثاء .

القيادة المركزية الامريكية الافريقية اوضحت في بيان لها تابعته وترجمته صحيفة المرصد بأن الغارة استهدفت عدد من مقاتلي تنظيم داعش في محيط مرزق ، مبينةً بأن الغارة تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق .

وقال اللواء الامريكي ويليام جايلر ، مدير العمليات في (افريكوم) : “هذه الغارة الجوية أجريت للقضاء على إرهابيي داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي”.

وأضاف : “هذا الجهد يدل على تصميم الولايات المتحدة وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة”.

وأكدت “أفريكوم” مواصلتها دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وكشف البيان على أن الغارة قد قتل من خلالها 11 عنصر من مقاتلي داعش ، مرجحةً عدم إصابة مدنيين في هذه الغارة بحسب نص البيان.