الحكومة العراقية تشجع المهاجرين العراقيين في أوروبا على العودة مقابل قروض مالية

الحكومة العراقية تشجع المهاجرين العراقيين في أوروبا على العودة مقابل قروض مالية

العراق – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وجه بمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج، فيما أكدت تخصيص قروض مالية للعائدين من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للوزارة أنها “حصلت على تخصيص نسبة من برامج التشغيل والقروض من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعراقيين العائدين من دول الاتحاد الأوروبي “.

ونقل البيان عن مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة، علي عباس جهاكير، قوله إن “الوزارة حصلت على نسبة من برنامج التشغيل والقروض للعائدين من دول الاتحاد الأوروبي مساهمة في رفع مستواهم المعاشي واستقرارهم في المجتمع والحيلولة دون التفكير بالهجرة غير المشروعة لخارج البلاد مرة أخرى”.

وأضاف جهاكير أن “المستفيدين من هذا البرنامج سيتم شمولهم بالقروض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لإدارة مشاريعهم، كما ستضاف لهم نقاط ضمن خوارزمية الفرز الإلكتروني الخاصة بالمشمولين بتلك القروض”.

المصدر: RT