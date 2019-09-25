الولايات المتحدة – أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن الموظف السابق في دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، رون روكويل هانسن، الذي اعترف بتجسسه لصالح الصين، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وجاء في بيان صدر عن وزارة العدل: “إن الموظف السابق في دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية الذي اعترف بمحاولته تسليم معلومات حول نظام الدفاع الوطني الأمريكي للصين سيحبس خلال السنوات الـ10 المقبلة في سجن فدرالي”.

وأضاف أن الحكم أصدرته أمس الثلاثاء محكمة مدينة سولت لايك سيتي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن هانسن تم احتجازه في يونيو من العام الماضي، ووجهت النيابة العامة إليه 15 اتهاما. وبالإضافة إلى التهمة بمحاولة جمع أو تسليم المعلومات السرية للدولة الأجنبية يواجه هانسن تهما بتهريب الأموال والاستيراد غير الشرعي للبضائع إلى الأراضي الأمريكية.

واعترف هانسن بأنه قام بالتجسس لصالح الصين. كما تبنى مسؤوليته عن محاولة جمع أو تسليم المعلومات حول الدفاع الوطني الأمريكي لمساعدة دولة أخرى.

المصدر: نوفوستي