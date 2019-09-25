ليبيا – التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون في نيويورك.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي صرح بحسب مكتبه الإعلامي أن اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدوليةو تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.

وتناول اللقاء جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبدوره،أكد رئيس الوزراء البريطاني تقديره للدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.