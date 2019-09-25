ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس عن مدينة مصراتة ، المنقطع سابقاً ، ح سليمان الفقية أن كل من إيطاليا و فرنسا تسعيان لتحقيق مصالحهما التي وصفها بالضيقة دون مراعاة المصلحة الليبية، مشيراً إلى أن مراعاة الضيقة لا يمكنها الوصول إلى بر الأمان ما لم تراعى فيها الدولة الأصلية وهي ليبيا.

الفقية قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعتها المرصد إنهم مع التعاون العالمي بشرط أن تكون المصلحة الليبية متقدمة على أي مصلحة أخرى، منوهاً إلى أن إيطاليا دورها ضعيف وبالنسبة لفرنسا فقد كان موقفها سيء و سلبي جداً كونها تبحث عن الوسيلة التي تحقق من خلالها مصالحها.

وأشار إلى أنه بعد تاريخ 4 أبريل المشهد إختلف كثيراً لدى الجميع سواء من جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أو من القوة الداعمة للإتفاق السياسي كتيار مدني أو قوة عسكرية، معتقداً أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر هو من إختار النهاية والحسم والحل العسكري لنفسة وراهن على البندقية ، وذلك على حد وصفه .

ولفت إلى أن لقاءات السراج الأخيرة كانت رسالة واضحة للداخل والخارج على أنه لا يمثل نفسه إنما التيار المدني و مدنية الدولة واصفاً إياها بـ”المناورات”، مؤكداً أنه ليس هناك خطوط تلاقي بين مشروع عسكرة الدولة ومدنية الدولة .

عضو مجلس النواب المقاطع ذكر أنه منذ البداية كان رافضاً لعقد مؤتمر باليرمو و باريس كونها إجتماعات مخالفة للإتفاق السياسي و الوصول لحل، مشيراً إلى أنه لا يمكنه تصديق المبعوث الأممي غسان سلامة وتصريحاته وتكذيب السراج.

وإستطرد حديثه:”بعد فشل حفتر الذريع يحاول أن يجد لنفسه مكان لكن اعتقد أنه لا مكان له إلا خارج البلاد و داخل السجن ليحاسب على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها وآخرها تفجير أعضاء البعثة وإختطاف النائبة سرقيوة”، مبيناً أن لقاءات السراج خلصت لنقاط أبرزها أنه لا وجود لحفتر في أي مشهد ليبي أو حل سياسي إضافة أنه لا بديل عن الإتفاق السياسي إلا الفراغ .

ويرى الفقيه أن المشير حفتر ليس له أي دور في الإتفاق السياسي فهو بحكم الإتفاق جسم معرقل وفقاً لقوله، مشيراً إلى أن الصراع السياسي و العسكري يكملان بعضهما وحالياً الوضع العسكري هو البارز وقال : ” لذلك على القوات التي تحمل تيار الدولة المدنية إعادة حفتر لما بعد بنغازي وتخليص المنطقة الجنوبية والشرقية من القبضة الأمنية التي تتولاها استخبارات حفتر الداخلية والخارجية ” .

كما تابع مضيفاً:”السراج هو الرخصة الدولية ونقطة القوة وليس الضعف ، أما ضعف السراج نستطيع تقويته من خلال التواصل معه والضغط عليه وتصحيح اخطائه أما بشأن قراره القاضي بتعيين سفراء كان لدي اعتراض عليه لكن سيتم معالجة ذلك بالطريقة الصحيحة و ليس بنسف القضية”.

ووصف مجلس النواب في طبرق بأنه مشلول الحركة ومنقسم، مشدداً على أن نواب طرابلس ( البرلمان الموازي ) لهم دور مهم لكنهم لازالوا ليس في المستوى المطلوب خاصة أن الحوار السياسي لا وجود له إلا بعد الوصول لبنغازي وليس للجفرة وذلك على حد مزاعمه.

وحث الفقية أهالي المنطقة الغربية على التكاتف وعدم التصادم و التجاوز عن بعض الأخطاء للوصول لأهدافها، معتبراً أن السبب في الأزمة الحالية هو وجود حفتر والدول الداعمة له في المشهد.

أما فيما يتعلق بتصريحات سلامة الأخيرة بشأن ما أسماها ” رغبة حفتر بالإنسحاب بشروط ومناصب واضحة ” نوّه إلى أن سلامة نفى جزء من هذه المعلومة مما يضع إشارة إستفهام على أنه جس نبض للقوة الموجودة في حكومة الوفاق بقبول أو رفض ذلك.

ختاماً أكد على أنه من الواضح الدور الذي يقوم به كل من مجلس النواب و الدولة فالأول هو أهم جسم في الإتفاق السياسي كما يعد مجلس الدولة جسم مكمل للبرلمان في العديد من الامور كالمناصب سيادية و تعديل الإتفاق السياسي ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات