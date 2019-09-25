“المركزي المغربي” يتوقع تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.7 بالمئة في 2019

“المركزي المغربي” يتوقع تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.7 بالمئة في 2019

المغرب – توقع البنك المركزي المغربي، امس تراجع النمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.7 بالمئة خلال 2019، مقارنة مع 3 مسجلة في 2018.

وأرجع البنك في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، توقعاته، إلى هبوط نمو القطاع الزراعي الذي يعد من أهم قطاعين للاقتصاد المحلي إلى جانب الفوسفات.

وتوقع البنك تحقيق معدل نمو نسبته 3.8 بالمئة خلال 2020، مع تحسن نمو القطاع الزراعي، وتوقع زيادة إنتاج الحبوب إلى 80 مليون قنطار (القنطار 150 كغم)، مقارنة مع 52 مليونا متوقعة في 2019.

كما توقع انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، من 239 مليار درهم (24.6 مليار دولار) خلال 2019، إلى 234.3 مليار درهم خلال 2020 (24.1 مليار دولار).

ويعني الانخفاض أن الاحتياطات تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات، لمدة 5 أشهر، وهي فترة متوسطة.

وقدر البنك عجز الميزانية خلال العام الجاري عند 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتراجع إلى 3.8 بالمئة في 2020.

وأبقى البنك المركزي اليوم، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة.. “ما تزال النسبة ملائمة للأوضاع النقدية في البلاد”.

الأناضول