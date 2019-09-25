ليبيا – شارك عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس المجلس الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء في إفتتاح فعاليات الندوة المقامة حول مشروع إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدفاع والأمن في ليبيا.

المشري شدد في كلمة ألقاها خلال فعاليات الإفتتاح على أهمية دعم من وصفهم بـ”المؤسسة العسكرية التابعة للرئاسي والقوات المساندة لها” الذين شاركوا في دحر أخطر تنظيم إرهابي في العالم بمعقله بمدينة سرت والذين يشاركون الآن في ما وصفه بـ” الدفاع عن طرابلس” ويتصدون لمن وصفهم بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية” (القوات المسلحة الليبية).

وطالب رئيس المجلس الإستشاري الجهات المعنية الإستفادة من التجارب السابقة للدول الأخرى في دمج هذه القوات وتوحيد المؤسسة العسكرية.