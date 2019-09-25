الولايات المتحدة – هبطت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، قرب أدنى مستوى في أسبوعين، مدفوعة بانتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، بشأن ممارسات تجارية تتبعها.

والثلاثاء، قال ترامب إن الصين تتبع ممارسات تجارية تعطي أفضلية لمنتجاتها، منها التلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية وحواجز أمام الاستثمارات في أسواقها.

وجدد “ترامب” في كلمة له على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده رغبة بلاده بإجراء اتفاق تجاري مع بكين، “لكننا لن نقبل اتفاقا في غير صالحنا”.

وبحلول الساعة (06:55 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.85 بالمئة أو 54 سنتا إلى 62.56 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.73 بالمئة أو 42 سنتا إلى 56.88 دولارا للبرميل.

الأناضول