وأدرجت باكت، وهي منصة للعملات المشفرة تابعة لبورصة إنتركوتيننتال المملوكة إلى سوق نيويورك للأوراق المالية، عقود باكت بتكوين الجديدة الاثنين. وقال محللون إن حجم التداول كان مخيبا للآمال.

وفي أحدث التداولات هبطت بتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، 12.50 بالمئة إلى 8473 دولارا بعد أن هوت في وقت سابق إلى 7998 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.