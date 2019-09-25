وبدأ البرلمان البريطاني جلسته صباح الأربعاء، بعد يوم واحد من الحكم التاريخي. وترأس الجلسة رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الذي وصف في وقت سابق قرار جونسون بتعليق لعمل البرلمان بأنه “فضيحة دستورية”.

من المتوقع أن يواجه جونسون دعوات متجددة للاستقالة من بعض النواب، لكنه أعلن رفضه التنحي.

ويسعى المجلس إلى منع جونسون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق.

وكان جونسون قد ذكر إن بريطانيا ستغادر الكتلة الأوروبية في ذلك اليوم باتفاق أو بدونه.

وفي الأثناء، عاد جونسون إلى لندن مبكرا، حيث قطع زيارته إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب قرار المحكمة العليا إلغاء تعليق عمل للبرلمان.

ومن المتوقع أن يخاطب رئيس الوزراء البريطاني، الذي تعهد المضي بخطط تنفيذ بريكست بنهاية أكتوبر المقبل، النواب في وقت لاحق الأربعاء.