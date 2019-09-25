السعودية – افادت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية تتعافى بشكل أسرع من المتوقع من الهجمات على صناعتها النفطية، مع صعود إنتاجها إلى 11.3 مليون برميل يوميا.

وأشارت الوكالة، الأربعاء، إلى وصول الطاقة الإنتاجية الإجمالية للسعودية إلى 11.3 مليون برميل يوميا، أي قبل أسبوع تقريبا من الموعد المحدد من جانب وزارة الطاقة.

وبدأت السعودية أسوأ اضطرابات في تاريخها، بعد أن تسببت مجموعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار، في إلحاق أضرار جسيمة بالمعدات الحيوية في معمل بقيق وحقل خريص خلال وقت سابق من هذا الشهر.

كانت الرياض أعلنت في 14 من الشهر الجاري، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو” شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية.

وقالت المملكة في 17 من الشهر الجاري، إن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى 11 مليون برميل يوميا نهاية الشهر، و12 مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أغسطس/ آب الفائت، نحو 9.8 ملايين برميل يوميا.

الأناضول