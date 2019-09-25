موسكو – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حرص البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، على منع أي تدخل خارجي في حياتها الاجتماعية والداخلية.

وجاء في رسالة وجهها بوتين إلى المشاركين في اجتماع لقادة أجهزة الأمن والاستخبارات في رابطة الدول المستقلة، انعقد في مدين قازان اليوم أن “الحديث يدور عن محاولات للتأثير من الخارج على الرأي العام والحياة السياسية في كل بلد تقريبا، الأمر الذي يسبب إثارة نزاعات من كل نوع، ويقود إلى إذابة تقاليد قومية تبلورت على مدار قرون، وذاكرة تاريخية (للشعوب)، ووضع مفهوم السيادة الثقافية وسيادة الدولة موضع الشك، وخرق حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها”.

وتابع الرئيس الروسي: “هدفنا المشترك هو منع محاولات زعزعة الاستقرار والتدخل الخارجي في العمليات السياسية والاجتماعية الجارية في دولنا، وتأمين مصالح المجتمع وحقوق المواطنين وحرياتهم”.

المصدر: تاس