موسكو – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء استقباله نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الكرملين، موقف روسيا الداعم لكل مؤسسات السلطة الشرعية، والمؤيد للحوار بين المعارضة والحكومة.

وقال الرئيس الروسي: “روسيا تدعم باستمرار كل أعضاء السلطة الشرعية في فنزويلا، بما في ذلك مؤسسة الرئيس والبرلمان”​​​.

وأضاف موجها كلامه لمادورو “نحن بالطبع، ندعم الحوار الذي تجريه أنت يا سيادة الرئيس والحكومة مع قوى المعارضة. ونعتبر أن أي رفض للحوار غير منطقي ومضر للبلد ولا يحمل سوى تهديدات لراحة السكان”.

كما أوضح الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل توريد قطع الغيار للمعدات العسكرية الفنزويلية، والتعاون العسكري وفقا للمواعيد المحددة وفي إطار الالتزام الصارم بالاتفاقيات.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن التعاون العسكري التقني بين البلدين مرتبط، قبل كل شيء، بالتزامات روسيا في خدمة المعدات روسية الصنع التي اشترتها فنزويلا من قبل​​​.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وصل إلى موسكو أمس الثلاثاء في زيارة رسمية.

المصدر: سبوتنيك