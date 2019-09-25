إسبانيا – يرى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أن الفترة التحضيرية قبل الموسم التي خاضها الفريق سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان، لم تأتِ بالنفع على الفريق الكتالوني.

وساهم بيكيه في عودة برشلونة لطريق الانتصارات، بالفوز (2-1) على فياريال مساء أمس الثلاثاء، بالجولة السادسة من الليجا.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الفترة التحضيرية قبل الموسم لم تساعدنا، لأننا سافرنا خلالها كثيرا، لكن لا توجد أعذار في نادٍ مثل برشلونة”.

وأضاف: “الفوز (على فياريال) كان ضروريا، ونتيجة اليوم جيدة للغاية”.

وتابع: “لقد كان انتصارا مهما جدًا، لكي لا نبتعد عن فرق المقدمة في جدول الترتيب”.

واختتم: “بعد أن سجلنا الهدفين تراجعنا قليلا، لكن الشيء المهم هو حصد النقاط الثلاث”.

المصدر: كووورة