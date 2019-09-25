العراق – أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره العراقي برهم صالح، بـ”ضرورة حماية الأقليات الدينية العراقية، ومواجهة تصرفات إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار”.

جاء ذلك، خلال لقاء جرى بين الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض نشره الأربعاء.

وناقش الرئيسان الأمريكي والعراقي، أفضل السبل لتعزيز الشراكة القوية بين بلديهما في قضايا عديدة مثل الأمن، والتجارة، والطاقة.

وأكد ترامب، “دعمه القوي للحرب المستمرة ضد (تنظيم) داعش، والجماعات الإرهابية كافة”.

وشدد ترامب على “ضرورة حماية الأقليات الدينية العراقية، ومواجهة تصرفات إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار”.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن التزام واشنطن “بالديمقراطية العراقية وسيادة القانون”.

وأضاف البيان “أقر الرئيسان بضرورة قيام الحكومة العراقية بكل ما في وسعها للحفاظ على سوق مؤات للمستثمرين الأمريكيين وشركات الطاقة التي تسعى لممارسة أعمال تجارية في العراق”.

الأناضول