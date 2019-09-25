مصر – يعتبر النعناع من النباتات العطرية التي تضفي مذاقاً مميزاً على الأطباق. إلا أن فوائدها لا تقتصر على ذلك، بل إن تناولها يساعد أيضاً على تعزيز الشعور بالشبع وعلى تحسين عملية الهضم والتخلص من الضغط النفسي.

ولهذا يمكن استخدامه لتحضير وصفة تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن. ويحتاج هذا إلى ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة وكوب من الماء.

تنظف أوراق النعناع جيداً وتترك لتجف في الهواء الطلق. بعد ذلك يتم طحنها ثم تضاف إلى الماء ويوضع الخليط على النار حتى يغلي.

ينزع بعد ذلك عن النار ويترك ليرتاح لمدة 20 دقيقة. تصفى الخلاصة ويتم شرب القليل منها عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

وكالات