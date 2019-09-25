الولايات المتحدة – توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس نمو الاستهلاك العالمي للطاقة نحو 50 بالمئة بين عامي 2018 و 2050، مدفوعا بزيادة الطلب في آسيا.

وقالت الإدارة في بيان إن النمو المتوقع في استهلاك الطاقة عالميا يأتي من دول ليست أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتركز في المناطق التي يؤدي فيها النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة الطلب، خاصة في آسيا.

وقدرت أن يزيد استخدام الطاقة في القطاع الصناعي عالميا بأكثر من 30 بالمئة بين 2018 و 2050 مع زيادة استهلاك السلع.

وبحلول 2050، توقعت الإدارة أن يصل استهلاك الطاقة عالميا في القطاع الصناعي إلى حوالي 315 كوادريليون وحدة حرارية.

وقدرت الإدارة أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بأكثر من 40 بالمئة بين 2018 و 2050 ، ليصل إجمالي الاستهلاك حوالي 200 كوادريليون وحدة حرارية بحلول 2050.

الأناضول