ألمانيا – هدد رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، اتحاد كرة القدم الألماني والمدرب، يواكيم لوف، بمنع لاعبي فريقه من الالتحاق بالمنتخب الوطني في حال عدم إسناد مركز الحراسة لمانويل نوير.

ونشرت مجلة “سبورت بيلد” الألمانية اليوم الاربعاء تصريحات لهونيس البالغ 67 عاما أدلى بها بعد فوز بايرن على النجم الأحمر بلغراد الصربي 3-0 ضمن دوري أبطال أوروبا.

ونقلت المجلة عن هونيس قوله: “لن نقبل أبدا أن يحصل تغيير في حراسة مرمى المنتخب الألماني”، محذرا من أنه بحال حصول ذلك “لن نضع أي لاعب دولي (من بايرن) بتصرف المنتخب”.

وشن هونيس الذي يرأس منذ العام 1979، النادي البافاري المتوج بطلا للدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، هجوما لاذعا على لوف والاتحاد، معتبرا أنهم لم يعمدوا إلى حماية نوير بعدما أبدى مارك-أندريه تير شتيغن، الذي يدافع عن ألوان برشلونة الإسباني ويعد من أفضل حراس المرمى في العالم حاليا، امتعاضه من بقائه ثانيا خلف نوير الذي يدافع عن ألوان بايرن، في حراسة مرمى المانشافت.

ووفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يؤدي رفض النادي وضع لاعبيه الدوليين بتصرف المنتخب الوطني، إلى فرض عقوبات على النادي تتراوح بين غرامات مالية ومنعه من المشاركة في المسابقات.

ويعد أربعة لاعبين من النادي البافاري، إضافة إلى نوير، ركائز أساسية في صفوف المنتخب الألماني المتوج بطلا لكأس العالم أربع مرات، هم المدافع نيكلاس زوله، ولاعبا خط الوسط، يوشوا كيميتش وليون غوريتسكا، والمهاجم سيرغ غنابري.

المصدر: “أ ف ب”