إسبانيا – ألمح سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى أنَّ تمديد عقده يتوقف على النادي الملكي، مؤكدًا رغبته في البقاء ضمن صفوف كتيبة المدرب زين الدين زيدان.

وقال راموس في مقابلة صحفية مع إذاعة “Inda Cero” الإسبانية : “لديَّ عقد مع الريال ما يزال سارًا حتى عام ونصف العام. إذا ما رغب المسؤولون في النادي بتمديده، فسأوقع بكل تأكيد في غضون 5 دقائق”.

وينتهي عقد راموس، 33 عامًا، مع ريال مدريد في عام 2021، وتناقلت وسائل الإعلام مؤخرًا أن المفاوضات بشأن تمديده حتى 2022 بدأت بالفعل.

واختتم حديثه حول قضية تجديد عقده: “لا أرى نفسي خارج ريال مدريد”.

كان، راموس انتقل للنادي الملكي في عام 2005 قادمًا من إشبيلية، ومنذ وصوله لعب المدافع الأوسط أكثر من 600 مباراة بقميص النادي واحتفل معه بأكثر من 20 لقبًا.

لكن على الرغم من ذلك كانت هناك شائعات في الصيف الماضي، على أن راموس طلب تصريحًا للانتقال إلى الصين بعد الموسم الكارثي للنادي الملكي.

المصدر: كووورة