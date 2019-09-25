إيطاليا – استدعى مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي للمرة الأولى بعد غياب عامين، إلى التشكيلة الأولية لمباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في أكتوبر المقبل.

ويعتبر الاستدعاء الأولي شرطا للاعبين المحترفين خارج إيطاليا، من دون أن يعني حكما أن اللاعب سيتم اختياره للتشكيلة النهائية.

وفي حال تم اختياره للتشكيلة النهائية، سيعود دي روسي إلى معقله السابق، الملعب الأولمبي وسط جماهير ناديه السابق روما، لملاقاة اليونان في 12 أكتوبر، قبل لقاء ليختنشتاين في 15 من الشهر نفسه، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تتصدرها إيطاليا بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 انتصارات في 6 مباريات.

وتعود آخر مشاركة لدي روسي البالغ 36 عاما، المنتقل هذا الصيف إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد 18 موسما في روما، إلى تصفيات كأس العالم 2018 عندما فشل الأزوري في التأهل وقرر بعدها الاعتزال الدولي.

وخاض دي روسي 117 مباراة بألوان قميص المنتخب الإيطالي الذي توج معه بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

المصدر: وكالات