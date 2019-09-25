مصر – نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، صورة لحكمة كتب عليها: “الإخوة المطلقين، سألتم عن أولادكم ‏واشتريتوا لهم لبس وشنط المدارس والكتب الخارجية، عرفتوا دروسهم بكام؟ ولا طلقتوهم مع أمهاتهم وبتعاقبوهم مع أمهاتهم؟، ‏وأعمام الأيتام، سألتم عن أولاد أخيكم المتوفى، ولا دفنتوهم مع أبوهم ومبقوش يخصوكم، استقيموا كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من ‏يعول”.‏

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: “كل يوم بشوف ستات شايلة شيلة رجالة، أرجو من كل راجل رامي مسؤولياته يفتكر إن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، اللي بترميه دا حتة منك وهتتسأل عنها، ربنا يكون في عون كل الستات اللي شايلين”.

ريهام غابت عن حضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة إلا أنها ظهرت على مواقع التواصل وهي تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها ونفت خلال ذلك ما أشيع عن حملها الفترة الماضية.

المصدر : وسائل تواصل اجتماعي