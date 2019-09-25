ليبيا – دعت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف حكومة الوفاق إلى ضرورة دعم من أسمتهم ” العسكريين في الجبهات ” .

ولفت شرف الدين وهي رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حل عسكري بدون أن يكون هناك حل سياسي وأن يكون هناك توازن وتوافق بين الحلين.

شرف الدين قالت في تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للحزب ، يوم أمس الاثنين تابعته صحيفة المرصد إنه لابد من العمل في مسارين متوازيين في الحل السياسي والعسكري،مؤكدة على ضرورة دعم المسار العسكري بشكل صحيح وحقيقي.

وأشارت عضو مجلس الدولة إلى أنه بدون الحل العسكري لا يمكن الوصول لحل السياسي ، مبينةً أن من أسمتهم ” الشباب المقاتل في الجبهات ” بحاجة إلى دعم من المواطنين بالإضافة إلى العدة والعتاد.

المرصد – متابعات

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