العراق – قدمت شركة روسية عروضاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا العراقية، بغية بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية والطبية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا المدمجة قصي السهيل، مع وفد روسي ضم كلا من ماكسيم ليتفينوف الوزير الروسي المفوض، وايليا لولوف الملحق التجاري في سفارة موسكو لدى بغداد، وارتيوم ستريجوف الملحق في السفارة.

ومن المقرر أن يجتمع وفدان فنيان من البلدين قبل نهاية العام الجاري، بغية التباحث بشأن تفاصيل العرض المقدم من قبل الشركة الروسية، ومدى مواءمته مع المتطلبات والحاجات العراقية.

وذكر بيان للوزارة، أن الجانبين بحثا عرضاً لبناء مفاعل نووي في العراق بالتعاون مع الحكومة الروسية.

وأضاف أن اللقاء جرى الثلاثاء في جامعة بغداد، واطلع فيه الوزير على العروض المقدمة من شركة “روس أتوم” الروسية الحكومية، بغية بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية والطبية.

من جانبه، أبدى الوفد الروسي الزائر استعداد موسكو ورغبتها في التعاون مع الوزارات العراقية المعنية بهذا المشروع، بغية الحصول على توافق لإنشائه.

الأناضول