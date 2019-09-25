سوريا – أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم العملة المحلية الليرة، وذلك بعد تراجع شهدتها مقابل الدولار مؤخرا.

وبموجب المبادرة يجب أن يتم إيداع مبالغ نقدية بالدولار في حساب مبادرة قطاع الأعمال في المصرف التجاري السوري، على أن يتم سحب ما تم إيداعه بالليرة السورية وفق وسطي سعر صرف فترة الإيداع، وفقا لما نشرته صحيفة “الوطن” السورية.

ونصت الإجراءات على أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار على دفعات وفق القوائم المعتمدة وضمن المدة التي يحددها مصرف سوريا المركزي.

ويقوم مفوض مصرف سوريا المركزي بتحريك الحساب المفتوح بالدولار، كما يقوم المصرف التجاري السوري بتزويد مصرف سوريا المركزي بإشعارات الإيداع والسحب بشكل يومي أصولا.

وبحسب الإجراءات، يتم تسليم المقابل بالليرات السورية للمبالغ المودعة بالدولار إلى المودعين بعد ضمان انخفاض سعر الصرف إلى المستوى المطلوب واستقراره بالتنسيق مع المصرف المركزي على وسطي أسعار الصرف المسجلة خلال فترة تنفيذ المبادرة.

يذكر أن الليرة السورية انخفضت بشكل حاد في السوق السوداء في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري إلى 691 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجيا لتبلغ يوم الاثنين الماضي 610 ليرات للدولار، وذلك بعدما اتخذت الحكومة السورية إجراءات لضبط سوق العملات.

وللمقارنة فقد بلغ سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي 500 ليرة، فيما كان سعر الدولار قبل انطلاق الأزمة السورية في 2011 في نطاق الـ50 ليرة.

المصدر: “الوطن”