ليبيا – دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الى إعادة إطلاق الالتزام بشأن ليبيا.

كونتي أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أن الوقت قد حان لإعادة إطلاق الالتزام بليبيا مسالمة وموحدة ومستقلة وديمقراطية ، داعياً الجميع للتحرك لدعم عمل الأمم المتحدة.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية :”إن وقف إطلاق نار ذي مصداقية ما هو إلا الخطوة الأولى لإعادة بدء حوار سياسي شامل والذي يمثل الأداة الوحيدة للتوصل الى الهدنة”.

رئيس مجلس الوزراء أوضح أن من الضروري جدا أن تحترم جميع الدول الأعضاء الحصار المفروض على الأسلحة ، داعياً إلى حضور أكبر وأكثر حسماً لوكالات الأمم المتحدة في ليبيا.