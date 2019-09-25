الصين – يواجه الأسترالي، نك كيريوس، خطر الغياب عن بقية موسم البطولات الآسيوية بعد تفاقم إصابته في الكتف خلال الهزيمة 7-6 و6-1 أمام الإيطالي أندرياس سيبي في بطولة تشوهاي الصينية للتنس.

وكان كيريوس متقدما بنتيجة 4-1 في المجموعة الأولى حين شعر بآلام في كتفه عرقلت ضربات إرساله القوية وهو سلاحه الأكثر قوة.

وقال كيريوس المصنف السادس الذي انسحب أيضا من كأس ليفر مطلع هذا الأسبوع بسبب الإصابة ذاتها: “لا توجد أي فرصة أمامي للعب إذا لم أتمكن من تسديد ضربات الإرسال… لأن الإرسال هو نقطة قوتي، فإذا لم أتمكن من تسديد ضربات إرسالي بأفضل طريقة ممكنة وتعثرت، فلن أزعج نفسي باللعب حتى أتمكن من استعادة قدرتي مجددا”.

وأوضح كيريوس، المعروف بعصبيته الشديدة التي تسبب له مشاكل، أنه سيفكر في الحصول على قسط من الراحة حتى انطلاق نهائيات كأس ديفيز في مدريد في نوفمبر المقبل.

وستلعب أستراليا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بلجيكا وكولومبيا.

المصدر: رويترز