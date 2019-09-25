مصر – أكد رئيس مصلحتي “الخزانة” و”سك العملة” بوزارة المالية المصرية اللواء حسام خضر، أنه تم طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة “الفكة” بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن طرح العملات المعدنية تم لتلبية حاجة المواطنين المتزايدة إليها، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وخاصة بالأسواق ومواقف سيارات الأجرة ومحطات مترو الأنفاق وغيرها بالقاهرة والمحافظات.

من جهته قال مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، شريف حازم، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة “سك العملة” لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 مليون إلى 400 مليون جنيه سنويا في إطار خطة تتضمن إنتاج 1.6 مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة “الفكة” خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأشار المسؤول إلى أنه يجري توزيع “الفكة” بالمحافظات بالتعاون مع هيئة البريد والبنوك، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتلافي أي اختناقات.

في رسالة تأكيد للمواطنين على توافر الفكة، ذكر بيان لوزارة المالية أنه يجري توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» شهريا على مستوى البلاد، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميا.

المصدر: RT