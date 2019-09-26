الأمارات العربية – أطلقت شركة “Webridge Properties” العقارية المملوكة للقطاع الخاص، بالشراكة مع مبادلة للاستثمار أول مشروع سكني بنظام التملك الحر في المنطقة المالية الحرة بأبو ظبي.

وأجرت أبو ظبي تغييرات في قوانين العقارات خلال العام الجاري لديها، حيث سمحت للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر للعقارات في مناطق معينة.

وتضم جزيرة الماريه، التي تشمل المنطقة المالية الحرة، عقارات تجارية فقط حاليا، من ضمنها فنادق ومتاجر تجزئة ومكاتب ومستشفى كليفلاند كلينك، حيث يعمل مئات من الموظفين الأجانب.

وقال ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لـ”Webridge Properties”، إن المشروع السكني “الماريه فيستا” المؤلف من 22 طابقا، والذي يضم 772 شقة سكنية، يهدف لتلبية الطلب على الشقق ذات الغرفة الواحدة (استوديو)، والشقق ذات غرفة النوم الواحدة، وذات الغرفتين في الجزيرة.

ووفقا للمسؤول فإن حجم الاستثمار في المشروع يصل إلى 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، على أن ينتهي العمل بالمشروع بحلول الربع الثاني من 2023.

المصدر: “رويترز”