ليبيا – أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أنه طرح خلال لقائه مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي فكرة تسليم المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ويعيدهم إلى ليبيا إلى مسؤولي المفوضية هناك لضمان سلامتهم وإقامة مراكز استقبال تديرها الوكالة الأممية.

دي مايو وفي حوار مع صحيفتي “لاستامبا” و”إل فاتّو كوتيديانو” اليوم الخميس قال:” إلتقيت فيليبو غراندي ونعتزم بدء مشروع مع المنظمة الدولية للهجرة، بإستخدام موارد وكالة التعاون الإنمائي الايطالية في ليبيا”.

وأضاف:”سنعقد اجتماعات فنية مع مفوضية شؤون اللاجئين وبمجرد تحديد النفقات سنرى ما إذا كان سيتم إدراجها في قانون الموازنة”.

واشار وزير الخارجية الايطالي إلى أن الحوار في هذه المسألة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشر بالخير.