إسبانيا – فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبة ضئيلة على برشلونة، بسبب شكوى أتلتيكو مدريد بتفاوض النادي الكتالوني مع أنطوان غريزمان لاعب الأتليتي السابق قبل المدة القانونية.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد وقع الاتحاد الإسباني غرامة قدرها 300 يورو فقط على برشلونة بعد شكوى أتلتيكو.

ورفضت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني مقترحا بلعب برشلونة مباراة دون جمهور على ملعب كامب نو، واعتبرت أن خطأ برشلونة في قضية غريزمان لا يستحق عقوبة أشد.

وادعت الشكوى التي تقدم بها أتلتيكو بأن برشلونة تفاوض مع غريزمان قبل موعد تخفيض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، وبالتالي يحق لنادي العاصمة الإسبانية الحصول على 80 مليون يورو أخرى نظير انتقال النجم الفرنسي “للبروغرانا”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام تحدثت عن مجموعة من العقوبات الضخمة التي ستطبق على برشلونة بسبب غريزمان منها:

– إغلاق كلي أو جزئي لملعب الكامب نو لثلاث مباريات أو شهرين كحد أقصى.

– تعليق نشاط الفريق لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين.

– خصم 3 نقاط من رصيد الفريق.

وقوبل قرار الاتحاد الإسباني بارتياح كبير من قبل الجماهير الكتالونية، حتى أنهم تداولوا العديد من الدعابات لا تخلوا من السخرية لصغر القيمة المادية للعقوبة، على سبيل المثال:

– المبلغ مفاجئ ولا نعرف إذا كان برشلونة قادر على دفع هذا الرقم.

– كان يجب أن يسمح الاتحاد بدفع المبلغ على أقساط.

المصدر: وكالات