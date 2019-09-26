كوريا ش – أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية بأن وفدا حكوميا فنزويليا برئاسة مسؤول رفيع المستوى يعد “الذراع اليمنى” للرئيس نيكولاس مادورو وصل البلاد بزيارة رسمية.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن الشخصية رقم اثنين في حكومة كاراكاس، رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيو، نقل إلى بيونغ يانغ رسالة وهدية من مادورو إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتم تسليم هذه الهدية أثناء اجتماع عقده كابيو أمس مع رئيس البرلمان الكوري الشمالي تشوي ريونغ هاي، حيث أعرب الطرفان في أجواء ودية عن رغبتهما في بذل الجهود بغية توسيع وتطوير الصداقة الثنائية في شتى المجالات، حسب الوكالة.

كما اجتمع الوفد الفنزويلي في بيونغ يانغ بنائب رئيس حزب العمال الكوري الحاكم ري سو يونغ.

وجاءت هذه الزيارة في وقت تعاني فيه كلا الدولتين من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ضمن إطار حملات تقودها الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب