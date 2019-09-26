وصعدت العملة الأميركية بوجه عام، الأربعاء، بعد أن بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقا لمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مما حفز المستثمرين على السعي لملاذ آمن في الدولار.

وأوقد هذا شرارة نزول لأسعار الذهب بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أكبر تراجع في يوم واحد بالنسبة المئوية في 3 أسابيع.

وأظهر الذهب في المعاملات الفورية مؤشرات على التعافي اليوم، وارتفع 0.3 بالمئة إلى 1507.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1514.80 دولار للأوقية.

وقالت فاندانا بهارتي نائبة الرئيس المساعد لدى إس.إم.سيكومتريد لأبحاث السلع الأولية “انخفاض أمس البالغ اثنين بالمئة فرصة جيدة جدا لشراء الذهب”.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع اليوم، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون صعوبات لتفسير إشارات متباينة صادرة عن الرئيس الأميركي بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقال ترامب إن “التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية قد يكون أسرع مما يعتقد الناس. لكن ذلك يأتي بعد انتقاد حاد وجهه للصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، حين قال في كلمة بالأمم المتحدة إنه لن يقبل “اتفاقا سيئا”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.94 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1650.51 دولار، وارتفع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 929.75 دولار للأوقية.