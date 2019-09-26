نيويورك – بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عددا من الملفات الاقتصادية بين البلدين، بالاضافة إلى مسألة الطلبة المصريين في أوكرانيا.

وأشار بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إلى أن الجانبين ناقشا ملفات تجارية وسياحية، حيث تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر، كما تمثل مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط.

من جهى أخرى، طالب السيسي نظيره الأوكراني باتخاذ إجراءات لحماية مصالح الطلاب المصريين في أوكرانيا.

وأشارت تقارير مؤخرا إلى تعرض طلبة مصريين لعمليات نصب واحتيال في أوكرانيا.

المصدر: RT