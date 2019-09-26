القدس – اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر امس الأربعاء، وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، كما داهمت منزل محافظ القدس، عدنان غيث، وسلمت عائلته أمر استدعاء له.

وأفادت مراسلة RT أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الهدمي في مدينة القدس، وقامت بتفتيشه، واعتقلته، كما داهمت منزل غيث، لكنها لم تتمكن من اعتقاله، فعمدت إلى تسليم عائلته مذكرة استدعاء في حقه.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، في بيان له: “إن حملة الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال يوميا، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا”​​​.

وأضاف الجاغوب: “أن اعتقال الهدمي، واقتحام منزل غيث هو ضمن مخطط طويل للاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها”.

وتابع جاغوب: “إن الحركة ستستمر في نهجها النضالي ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار مواجهة السياسات الاحتلالية”.

وختم الجاغوب بالقول إن “أبناء شعبنا، وخاصة في القدس، بصمودهم ومقاومتهم للمحتل، وتصديهم لسياساته التعسفية، إنما يقدمون ملحمة جديدة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال”.

إلى ذلك، أفادت مراسلة RT أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، اقتحم المسجد الأقصى قبل قليل.

ديختر يقتحم المسجد الأقصى ديختر يقتحم المسجد الأقصى المصدر: RT+ “سبوتنيك”