السودان – توفي ثمانية أشخاص في السودان نتيجة إصابتهم بمرض الكوليرا، ونقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة السودانية اليوم أن ستة منهم قضوا في ولاية النيل الأزرق.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن عدد الإصابات بالكوليرا التي سجلت في السودان حتى الآن، بلغ 184 إصابة بينها 128 بولاية النيل الأزرق و56 في ولاية سنار.

وقالت “فرانس برس” نقلا عن المنظمة: “وفقا لسجلات وزارة الصحة السودانية، هناك ثماني حالات وفاة مرتبطة بالكوليرا ست منها في ولاية النيل الأزرق واثنتان في ولاية سنار”.

وأضافت نعيمه القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان: “نعمل على مدار الساعة مع وزارة الصحة الاتحادية والسلطات في الولايات للسيطرة على الانتشار والحد من الوفيات”.

وذكرت القصير، أن 36 طنا من أدوية علاج ومكافحة الكوليرا والمساعدات الطبية، وصلت إلى العاصمة الخرطوم، ويتم الإعداد لتوزيعها على المنظمات التي تشارك في جهود الحد من الوباء.

وأوضحت أن هذه الشحنة، يمكنها معالجة 2500 شخص من المرضى الذين يعانون من الإسهال، وسيتم توزيعها على مراكز علاج الكوليرا، في ولايتي النيل الأزرق وسنار وبعض الولايات المجاورة التي تزداد فيها مخاطر الانتشار.

ويزيد نقص المياه النقية خارج الخرطوم وضعف إمكانات القطاع الصحي من مخاطر انتشار المرض في السودان الذي يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة.

في عام 2016، تم تسجيل حوالي ألف إصابة بالكوليرا، تسببت بوفاة عشرات السودانيين في مختلف أرجاء البلاد.

المصدر: afp