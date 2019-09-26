انجلترا – ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن توتنهام الإنجليزي، رصد 250 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل هدافه هاري كين تحسبا لطلبه الرحيل، في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها السبيرز.

وأدرك دانييل ليفي رئيس توتنهام هوتسبير، أن الأندية الكبرى في أوروبا مستعدة لضم كين إلى صفوفها، وبالتالي لن يبيعه سوى بمقابل مادي سيكون الأكبر في العالم.

ويواجه توتنهام أزمة كبيرة مع بداية هذا الموسم، في ظل فوزه بمباراتين فقط من أصل 8 خاضها الفريق اللندني في مختلف المسابقات، آخرها كانت الهزيمة على يد فريق كولشستر أحد أندية الدرجة الثالثة وبالتالي الخروج من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث.

ويشعر كين البالغ 26 عاما بالإحباط مع البداية المتعثرة لتوتنهام هذا الموسم، على الرغم من وصول الفريق لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وفي حال تمت صفقة انتقال كين إلى أي فريق بالمبلغ المحدد، فإنه سيتجاوز بذلك صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: thesun.co.uk