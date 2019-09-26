ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء في نيويورك سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صرح عبر مكتبه الإعلامي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث أكد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل لاستقرار ووحدة ليبيا وجيشها الوطني.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة وضع مصلحة الشعب الليبي الشقيق قبل أي اعتبار وأن تراعي الحلول السياسية توفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي والقضاء على الإرهاب على نحو تام بما يمهد الطريق أمام فتح آفاق جديدة للتنمية في ليبيا.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب في ضوء الجهود المصرية للتصدي للإرهاب على مختلف المستويات وبشكل شامل وأهمية ترسيخ التعاون القائم مع الأمم المتحدة في هذا المجال.