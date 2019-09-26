وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على سولسكاير، حقق مان يونايتد، حامل اللقب 5 مرات، فوزا صعبا على ضيفه روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وبعد سقوطه الموجع أمام وست هام صفر-2 الأسبوع الماضي في الدوري الممتاز، ترجم “الشياطين الحمر” فرصة وحيدة من أصل 31 على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولسكاير، الذي بدأت تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقالته “نتقدم 1-صفر في معظم المباريات. اليوم أيضا تقدمنا 1-صفر وتقول لنفسك هيا فلنسجل الثاني، وهذا المفتاح الآن ومنحنى التعلم لهؤلاء الشبان أيضا”.

ونقلت “فرانس برس” عن المدرب الذي يحتل فريقه مركزا ثامنا مخيبا في الدوري المحلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد إحراز ألقابه: “علينا البحث عن الهدف الثاني. في هذا النادي لا تسترخي وتكتفي بما لديك. لا نريد هذا الاسترخاء”.

وكان الشاب مايسون غرينوود (17 عاما) أحد النقاط الايجابية القليلة في مباراة الأربعاء، إذ افتتح التسجيل مكررا ما صنعه في مواجهة أستانة الكازاخستاني الخميس الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وتابع سولسكاير: “يملك قدمين رائعتين وسدد ركلة الترجيح بيمناه، لذا سيكون كابوسا للمدافعين عندما يواجهونه في منطقة الجزاء”.

وأردف قائلا: “يمكنه الذهاب بالاتجاهين، وهذا رائع بالنسبة لي، كما ترون يملك النوعية وسيحصل على حصته من المشاركة في المباريات”.

لكن سولسكاير سيواجه خصما قويا في الدور الرابع بعد أن أوقعته القرعة ضد مضيفه تشلسي، في تكرار لمواجهتهما مطلع الدوري عندما فاز يونايتد.