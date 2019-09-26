السعودية – أعلنت شركات سعودية مدرجة في البورصة المحلية، الخميس، عن عودة إمدادات أرامكو لمستوياتها الطبيعية، بعد تذبذب ناتج عن تعرض منشأتين تتبعان لها لهجوم مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت شركتا السعودية للصناعات الأساسية (سابك) و(ينساب)، إن مستويات إمدادات “اللقيم” من أرامكو قد تحسنت بشكل تدريجي، حتى وصلت اليوم إلى المستويات الطبيعية.

بينما أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية، أن إمدادات غاز الإيثان قد عادت للمستويات الطبيعية.

وأكدت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، لمساهميها أن النقص لم يوثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمقرضين.

وفي الـ14 من الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو” شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية.

كانت الهجمات قد دفعت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

الأناضول