ليبيا – حضر وفد ديوان المحاسبة بطرابلس الذي ترأسه خالد شكشك الاجتماع الثالث والعشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) المنعقد في موسكو بحضور فلاديمير بوتين رئيس الإتحاد الروسي.

كلمات الافتتاح الرسمية تناولت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للديوان الترحيب بالوفود والإشادة بدور دواوين المحاسبة في حفظ وصون المال العام والتأكد من حسن استخدامه مع أهمية توفير الامكانيات اللازمة لضمان الاستقلالية المطلوبة لدواوين المحاسبة بما يحقق أهداف انشائها.

وإنطلقت الأشغال الفنية للمؤتمر عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة حيث تم مناقشة موضوعين فنيين تم فيهما طرح تجربة الدول الأعضاء والوصول إلى نتائج وتوصيات بخصوصهما والجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية سبقها يومان من العمل للجان الفنية التابعة للمنظمة وشارك في اشغالها وفد ديوان المحاسبة خلال كامل الفترة .



كما تم على هامش الاجتماعات الرسمية عقد لقاءات ثنائية مع مجموعة من رؤساء الدواوين من أجل تفعيل التعاون ورفع كفاءة أعضاء الديوان.



يشار إلى أن اجتماع الجمعية العامة سيمتد خلال اليومين القادمين ضمن جدول أعمال يتضمن عرض تقارير المنظمات الإقليمية ومواصلة مناقشة الموضوعات الفنية.