الولايات المتحدة – اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها تخفيض خطر تطور سرطان الثدي.

وتقول كبيرة الباحثين الدكتورة هاوري ديساي في المقال الذي نشرته في مجلة Nutrition and Cancer، إن نساء بويرتوريكو اللواتي يتناولن صلصلة “سوفريتو” التي أساسها البصل والثوم، انخفض لديهن خطر تطور سرطان الثدي بنسبة 67%.

وأشارت ديساي، إلى أن دراستها اعتمدت في الأساس على نتائج الدراسات السابقة عن تأثير البصل والثوم في تطور الأورام الخبيثة. ويشير علماء آخرون إلى أن البصل والثوم يحتويان على نسبة عالية من الفلافونويد ومركبات الكبريت العضوية. وتقول الدكتورة لينا مو، من جامعة بوفالو، “هذه المركبات لها خصائص مضادة للسرطان، وكذلك أفادت الدراسات التجريبية التي أجريت على الحيوانات”.

وجرت هذه الدراسة خلال أعوام 2008-2014 وشملت 346 مريضة من بينهم 314 امرأة مصابة بسرطان الثدي.

المصدر : RT