ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بحكومة الوفاق محمد عماري زايد أمس الأربعاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آليات تنفيذ برامج دعم التحول من المركزية إلى اللامركزية وإستعراض البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها وآليات تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج بما يكفل تحقيق الأهداف التي اعتمدت من اجلها وبما يحدث تكامل البرامج والمشاريع وعدم حدوث ازدواج في التنفيذ بين المنظمات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأولويات المعتمدة في خطة عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وتم الاتفاق على أن تكون كل البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها منسجمة مع تلك الأولويات.

كما تم مراجعة مخرجات منتدى “وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي” في ليبيا الذي اختتم أعماله بتونس مؤخراً ومناقشة الدور الذي من الممكن أن يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ توصيات المنتدى.